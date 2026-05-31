$!Competidor de triatlón desaparece en las playas de Mazatlán

La competencia inició a las 06:30 horas en la zona del conocido como Monumento al Pescador y uno de sus compañeros reportó la desaparición hasta que la competencia concluyó, luego de percatarse que no llegó por sus pertenencias.

MAZATLÁN._ Como desaparecido fue reportado un competidor de un triatlón desarrollado este domingo en la bahía de Mazatlán, luego de haber ingresado al mar junto con los contendientes de su categoría.

Tras el reporte de la desaparición del atleta en el mar, personal de Marina a bordo de una lancha rápida de la Ensar y salvavidas del Escuadrón de Salvamento Acuático sobre motos acuáticas activaron el Protocolo de Búsqueda y Rescate realizando recorridos por toda la bahía para tratar de localizarlo.

La SSPM informó a través de un boletín que el operativo de búsqueda continúa activo y que personal del ESA mantiene las labores coordinadas para la localización de la persona reportada.

Al momento las autoridades no han dado a conocer la identidad del atleta desaparecido en el mar.