$!Comunidad escolar despide a maestra de matemáticas asesinada en Culiacán

La comunidad educativa de la Escuela Secundaria Técnica número 1 lamentó a través de un comunicado la muerte de Rocío “A”, maestra de matemáticas asesinada este 23 de febrero en Culiacán.
La docente, que impartía la asignatura de matemáticas, fue víctima de un ataque la noche de este lunes en la colonia Los Olivos.
Mediante la esquela, el plantel expresó sus condolencias por la pérdida de la profesora, “quien formó parte valiosa de esta institución, destacándose por su compromiso, profesionalismo y vocación de servicio”.
“Nos unimos con respeto y solidaridad al dolor que embarga a su familia, amistades y seres queridos”, añade el pronunciamiento.
Según información recabada, la mujer tenía domicilio en la colonia Villa Fontana, y fue atacada cuando iba en motocicleta, acompañada de un hombre identificado como José Antonio “N”, de 44 años, quien resultó con heridas de bala.