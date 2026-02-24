$!Comunidad escolar despide a maestra de matemáticas asesinada en Culiacán

La comunidad educativa de la Escuela Secundaria Técnica número 1 lamentó a través de un comunicado la muerte de Rocío “A”, maestra de matemáticas asesinada este 23 de febrero en Culiacán.

La docente, que impartía la asignatura de matemáticas, fue víctima de un ataque la noche de este lunes en la colonia Los Olivos.

Mediante la esquela, el plantel expresó sus condolencias por la pérdida de la profesora, “quien formó parte valiosa de esta institución, destacándose por su compromiso, profesionalismo y vocación de servicio”.