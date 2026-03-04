Con agenda privada, Ernestina Godoy, titular de la FGR, visita Mazatlán

En medio de una crisis de desapariciones en el sur de Sinaloa, la Fiscal General de la República, Ernestina Godoy Ramos, realizó el martes una gira con agenda de carácter privado en Mazatlán.

La funcionaria federal sostuvo una reunión con autoridades de los tres niveles de Gobierno en el puerto.

Un comunicado emitido por la FGR señala que en la junta estuvieron presentes el titular de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), David Boone de la Garza; el Fiscal Federal en el estado de Sinaloa, Efraín Alonso Gastélum; la Fiscal General del estado, Claudia Zulema Sánchez Kondo; la Presidenta Municipal de Mazatlán, Estrella Palacios Domínguez; así como mandos del Ejército Mexicano, la Secretaría de Marina y la Guardia Nacional, entre otros.

La visita se da en el contexto de la desaparición de 10 trabajadores mineros en el municipio de Concordia desde el mes de enero, lo que provocó un despliegue de fuerzas federales en ese municipio del sur de Sinaloa, donde tras tres días de operativo detuvieron a cuatro personas y hallaron una fosa clandestina donde encontraron 10 cuerpos.

Oficialmente, se ha informado que cinco de esos cuerpos sí eran de trabajadores mineros, pero no se ha confirmado la identidad de los otros cinco cadáveres, ni se ha encontrado a los cinco hombres que faltan.

Los trabajos oficiales de esa fosa en específico han estado desde un inicio a cargo de la Fiscalía General de la República.

En esa misma zona, en el poblado de El Verde, días después se localizaron otras fosas con cuatro cuerpos, y este domingo una más con un cadáver.

Además de este contexto, en Mazatlán se encuentran desaparecidos cuatro turistas provenientes del Estado de México que fueron plagiados en la zona turística porteña el 3 de febrero, sin que hasta el momento se tenga conocimiento de su paradero, aunque este 27 de febrero, el Secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, informó la detención de dos personas relacionadas con los hechos.

En su visita a Mazatlán, ayer la Fiscal federal manifestó su respaldo a Sinaloa y a las fiscalías estatales en general, de acuerdo con lo establecido en el comunicado de la dependencia, el cual reza como encabezado: “Queremos que toda la fuerza de la FGR esté al servicio de las fiscalías federales en los estados: Ernestina Godoy”.

El documento señala que la reunión de la titular de la FGR con servidores públicos del estado de Sinaloa se realizó “con el firme objetivo de fortalecer la coordinación y comunicación con el personal de las distintas sedes y subsedes de la institución”.

Godoy Ramos, agrega el comunicado, enfatizó que el trabajo coordinado que tiene como fin garantizar a la ciudadanía mejores resultados, representa “una oportunidad histórica y un compromiso que tenemos, y que estoy segura también comparten las instituciones que ustedes representan”.

Señaló que no hay mejor prevención que la ausencia de impunidad, y que la riqueza de esta coordinación genera un círculo virtuoso que fortalece el trabajo conjunto.

“Queremos que la FGR tenga una actuación relevante y que toda la fuerza con la que contamos esté al servicio de las fiscalías federales en los estados”, cita el comunicado a la Fiscal.

Asimismo, continúa el comunicado, destacó la importancia de hacer uso de todas las herramientas institucionales disponibles, a fin de potenciar capacidades y reflejarlo en mejores resultados.

Reiteró que ninguna institución puede trabajar sola, por lo que refrendó el respaldo de la Fiscalía.

“Cuenten con la Fiscalía General; en todo lo que podamos apoyar, lo vamos a hacer. Estamos juntos”.