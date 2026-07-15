$!Con ametralladora M60 y mil pastillas de fentanilo, GOES captura a dos hombres en Culiacán

CULIACÁN. _ Dos hombres fueron detenidos por elementos del Grupo de Operaciones Especiales de Sinaloa (GOES) de la Policía Estatal Preventiva en la colonia Lomas de Bulevar, en Culiacán, en posesión de dos fusiles, una ametralladora, cargadores, cartuchos y mil pastillas de presunto fentanilo.

De acuerdo con un comunicado de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), la detención se derivó de una denuncia anónima recibida a través del número 089, en la que se reportó la presencia de personas armadas que ingresaron a unos departamentos del sector.

Tras recibir el reporte, elementos del GOES se trasladaron al lugar y desplegaron un operativo de seguridad. Al arribar, observaron a un hombre armado que salía de uno de los departamentos y que, al notar la presencia policial, intentó huir, pero fue interceptado por los agentes. Durante la intervención también fue localizado otro individuo en el inmueble.