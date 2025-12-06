$!Con armas largas disparan contra expendio en El Toreo en Mazatlán

Hombres armados con armas largas disparan contra expendio de cerveza ubicado en el fraccionamiento El Toreo; reportan un herido.

El ataque armado se reportó a las autoridades a las 10:25 horas, en un expendio de cerveza ubicado sobre la esquina de la calle Circunvalación y la avenida La Marina del fraccionamiento El Toreo.

Según versiones en el lugar, una camioneta se detuvo frente al expendio y descendieron hombres armados con armas largas que dispararon contra las puertas de aluminio y cristal del negocio; tras el ataque los agresores abordaron de nuevo la camioneta y huyeron del lugar.