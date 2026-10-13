$!Con armas largas matan a una mujer y un hombre y hieren a otra pareja en la colonia Francisco Solis, en Mazatlán

MAZATLÁN._ Una mujer y un hombre quedaron sin vida tras un ataque con ráfagas de arma larga y otras dos personas, también hombre y mujer, fueron trasladados con heridas graves.
El reporte de detonaciones se emitió a las 17:20 horas, indicando una vivienda en el segundo piso ubicada en la calle Segunda Pérez Arce y Segunda Nuevo León de la colonia Francisco Solis.
Hombres armados con armas largas subieron una escalera para ingresar a una vivienda en un segundo piso y dispararon contra cuatro habitantes que se encontraban ahí, dejando sin vida a una mujer y un hombre y la otra pareja que resultó herida fue traslada por Socorristas de Cruz Roja y Paramédicos de Bomberos Veteranos a un hospital.