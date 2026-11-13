Con código QR y teléfono, Marina promueve denuncias anónimas en Sinaloa

MAZATLÁN. _ La Secretaría de Marina llamó a la población de Sinaloa a denunciar de manera anónima cualquier actividad delictiva, como parte de las acciones que realiza para reforzar la seguridad y recuperar la tranquilidad en el estado.

A través de un comunicado de prensa, la Cuarta Región Naval informó que personal de la Armada de México continuará con actividades de proximidad social para acercarse a la ciudadanía, proporcionar información preventiva y distribuir material impreso con un código QR y el número telefónico 669 330 8826, habilitados para recibir denuncias anónimas.

La dependencia señaló que la información proporcionada por la población ha permitido coordinar acciones para prevenir delitos y ampliar el despliegue de personal naval en zonas que se encontraban en constante alerta y generaban preocupación entre las familias sinaloenses.

“La participación de la población, a través de estos medios, es fundamental ya que gracias a la información que han proporcionado se ha logrado un trabajo conjunto con resultados positivos en la prevención de delitos”, indicó la institución.

La Marina reiteró que las denuncias son completamente anónimas y que no es necesario proporcionar datos personales que puedan poner en riesgo la seguridad de quienes aportan información.

La institución sostuvo que estas acciones forman parte de su estrategia para debilitar la infraestructura y capacidad operativa de los grupos delictivos, así como contribuir a la seguridad de las familias y al mantenimiento de la paz social en Sinaloa.