$!Con disparos atacan a motociclista afuera de una llantera del fraccionamiento Chulavista, en Mazatlán

MAZATLÁN._ Se registra segundo ataque armado de este día en una llantera, este en el fraccionamiento Chulavista; el saldo, un motociclista herido de bala y trasladado a un hospital.

La agresión armada se reportó a las 20:00 horas de este lunes, indicando el cruce de la calle Chihuahua y la avenida El Delfín.

Al parecer, el motociclista se encontraba sobre su unidad encendida cuando hombres armados comenzaron a dispararle, reaccionó y aceleró la motocicleta, pero las heridas le impidieron mantener el control y quedo tendido malherido sobre la banqueta de la avenida El Delfín.