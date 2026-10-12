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Violencia

Con disparos atacan a motociclista afuera de una llantera del fraccionamiento Chulavista, en Mazatlán

El motociclista se encontraba sobre su unidad encendida cuando hombres armados comenzaron a dispararle
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
12/10/2026 21:42
12/10/2026 21:42

MAZATLÁN._ Se registra segundo ataque armado de este día en una llantera, este en el fraccionamiento Chulavista; el saldo, un motociclista herido de bala y trasladado a un hospital.

La agresión armada se reportó a las 20:00 horas de este lunes, indicando el cruce de la calle Chihuahua y la avenida El Delfín.

Al parecer, el motociclista se encontraba sobre su unidad encendida cuando hombres armados comenzaron a dispararle, reaccionó y aceleró la motocicleta, pero las heridas le impidieron mantener el control y quedo tendido malherido sobre la banqueta de la avenida El Delfín.

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Policías Municipales y elementos del Ejército llegaron al lugar ante el reporte de detonaciones y al descubrir al motociclista herido solicitaron una ambulancia.

Paramédicos de Bomberos Veteranos le brindaron los primeros auxilios y por la seriedad de sus lesiones lo trasladaron de urgencia a un hospital para su atención médica.

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