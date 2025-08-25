$!Con disparos de arma de fuego hieren a dos hombres en Mazatlán

MAZATLÁN._ Un ataque armado en la colonia Pino Suárez, dejó saldo de dos hombres heridos de bala; fueron trasladados a un hospital donde se reportan graves.
El ataque se registró a las 22:00 horas de este lunes, en la calle Arnoldo Millán de la colonia Pino Suárez.
Al parecer los heridos convivían afuera de un domicilio de la calle Arnoldo Millán y hasta ahí llegaron dos hombres a bordo de una motocicleta y comenzaron a dispararles sin mediar palabra.
Después del ataque los motociclistas retornaron ya que es una calle sin salida y se dieron a la fuga dejando a los hombres tendidos sobre la calle.
Paramédicos de Protección Civil y Socorristas de Cruz Roja llegaron al lugar escoltados por patrullas de la Policía Municipal y más tarde elementos de la Marina se desplegaron en la zona del ataque durante las labores de los cuerpos de auxilio.
Los heridos fueron trasladados a un hospital para que fueran atendidos de sus heridas.
La zona fue acordonada por los municipales y se dio aviso del hecho al personal pericial de la Fiscalía General del Estado, para que se encargue de las diligencias de ley.