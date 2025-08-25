$!Con disparos de arma de fuego hieren a dos hombres en Mazatlán

MAZATLÁN._ Un ataque armado en la colonia Pino Suárez, dejó saldo de dos hombres heridos de bala; fueron trasladados a un hospital donde se reportan graves.

El ataque se registró a las 22:00 horas de este lunes, en la calle Arnoldo Millán de la colonia Pino Suárez.

Al parecer los heridos convivían afuera de un domicilio de la calle Arnoldo Millán y hasta ahí llegaron dos hombres a bordo de una motocicleta y comenzaron a dispararles sin mediar palabra.

Después del ataque los motociclistas retornaron ya que es una calle sin salida y se dieron a la fuga dejando a los hombres tendidos sobre la calle.