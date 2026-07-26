$!Con disparos, matan a adulto mayor a media cuadra de la parroquia de la Salvador Allende en Mazatlán

MAZATLÁN._ A media cuadra del templo San Francisco de Asís de la colonia Salvador Allende y frente a su casa, un adulto mayor fue asesinado de varios disparos.

El ataque armado se reportó a las 19:15 horas de este domingo 26 de julio, en la calle Alfonso G. Calderón entre las calles Francisco Villa y Pascual Orozco de la mencionada colonia.

Según versiones en el lugar, hombres armados llegaron hasta el domicilio buscando al adulto mayor y al salir de su casa le dispararon en varias ocasiones y se retiraron hasta verlo caer.