$!Con disparos, matan a adulto mayor a media cuadra de la parroquia de la Salvador Allende en Mazatlán

MAZATLÁN._ A media cuadra del templo San Francisco de Asís de la colonia Salvador Allende y frente a su casa, un adulto mayor fue asesinado de varios disparos.
El ataque armado se reportó a las 19:15 horas de este domingo 26 de julio, en la calle Alfonso G. Calderón entre las calles Francisco Villa y Pascual Orozco de la mencionada colonia.
Según versiones en el lugar, hombres armados llegaron hasta el domicilio buscando al adulto mayor y al salir de su casa le dispararon en varias ocasiones y se retiraron hasta verlo caer.
Tras el ataque, elementos de las fuerzas federales patrullaron por las calles del sector apoyados desde el aire por un helicóptero de la Fuerza Aérea.
Policías municipales llegaron al lugar del ataque como primeros respondientes y minutos mas tarde Paramédicos de Bomberos Veteranos trataron de brindarle los primeros auxilios, pero el caído ya no contaba con signos vitales.
La zona fue acordonada y resguardada por los municipales hasta la llegada del personal pericial de la Fiscalía General del Estado que se encargó de las diligencias de ley.
El occiso fue identificado como Gilberto “N”, de 64 años de edad.