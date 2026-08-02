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Delincuencia

Con disparos y explosivo atacan edificio y camioneta estacionada en la colonia Jaripillo de Mazatlán

Hombres armados lanzaron un artefacto explosivo y dispararon ráfagas de armas largas contra la fachada del edificio
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
02/08/2026 20:46
02/08/2026 20:46

MAZATLÁN._ Una camioneta seccionada y la fachada de un edificio fueron dañados por disparos de armas largas en la colonia Jaripillo; no se reportan personas lesionadas

El ataque se registró a las 19:20 horas sobre la calle Apatzingán casi esquina con Guanajuato de la mencionada colonia.

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Según relato de un vecino el en lugar, hombres armados lanzaron un artefacto explosivo y dispararon ráfagas de armas largas contra la fachada del edificio, resultando mas afectada una camioneta Toyota estacionada.

Policía municipales y elementos del ejército acordonaron la zona del ataque y reportaron derecho al personal de la fiscalía general del estado para las diligencias correspondientes

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