$!Con disparos y explosivo atacan edificio y camioneta estacionada en la colonia Jaripillo de Mazatlán

MAZATLÁN._ Una camioneta seccionada y la fachada de un edificio fueron dañados por disparos de armas largas en la colonia Jaripillo; no se reportan personas lesionadas
El ataque se registró a las 19:20 horas sobre la calle Apatzingán casi esquina con Guanajuato de la mencionada colonia.
Según relato de un vecino el en lugar, hombres armados lanzaron un artefacto explosivo y dispararon ráfagas de armas largas contra la fachada del edificio, resultando mas afectada una camioneta Toyota estacionada.
Policía municipales y elementos del ejército acordonaron la zona del ataque y reportaron derecho al personal de la fiscalía general del estado para las diligencias correspondientes