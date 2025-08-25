$!Con dos armas de fuego, detienen a un hombre en la colonia Infonavit Solidaridad, en Culiacán

CULIACÁN. _ Durante labores de vigilancia en la colonia Infonavit Solidaridad, en Culiacán, elementos de la Policía Estatal Preventiva detuvieron a un civil armado, además de asegurar un vehículo y dos armas de fuego con sus respectivos cargadores abastecidos.

La acción tuvo lugar cuando los agentes circulaban por la zona y detectaron un vehículo Toyota Corolla que obstruía la vialidad. Al aproximarse, los elementos se percataron de que el conductor portaba armamento, por lo que procedieron a su detención.

Al individuo se le decomisó un arma de fuego marca Glock, calibre 9 mm, con un cargador abastecido con 17 cartuchos útiles y un arma de fuego marca Raven, calibre .25, con un cargador abastecido con 6 cartuchos útiles.