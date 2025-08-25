$!Con dos armas de fuego, detienen a un hombre en la colonia Infonavit Solidaridad, en Culiacán

CULIACÁN. _ Durante labores de vigilancia en la colonia Infonavit Solidaridad, en Culiacán, elementos de la Policía Estatal Preventiva detuvieron a un civil armado, además de asegurar un vehículo y dos armas de fuego con sus respectivos cargadores abastecidos.
La acción tuvo lugar cuando los agentes circulaban por la zona y detectaron un vehículo Toyota Corolla que obstruía la vialidad. Al aproximarse, los elementos se percataron de que el conductor portaba armamento, por lo que procedieron a su detención.
Al individuo se le decomisó un arma de fuego marca Glock, calibre 9 mm, con un cargador abastecido con 17 cartuchos útiles y un arma de fuego marca Raven, calibre .25, con un cargador abastecido con 6 cartuchos útiles.
El sujeto, junto con el vehículo y las armas aseguradas, fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal, que se encargará de realizar las investigaciones correspondientes.
La detención se realizó en coordinación con el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General de la República y la Fiscalía General del Estado.