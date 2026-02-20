$!Con el apoyo de binomios caninos de la FGR, persisten trabajos de búsqueda en El Verde, Concordia

Con el apoyo de binomios caninos para la posible detección de indicios relacionados con restos humanos, la Fiscalía General de la República mantiene las labores de búsqueda y rastreo en el predio donde fue localizada una fosa clandestina el 6 de febrero en la comunidad de El Verde, Concordia. A más de dos semanas del inicio de los trabajos en esta zona del municipio, los elementos especializados mantienen recorridos en el predio donde fue ubicada la primera de cuatro fosas clandestinas detectadas en la localidad.





Durante las recientes diligencias, los binomios caninos han sido utilizados para reforzar las tareas de búsqueda, recorriendo distintos puntos del terreno con el objetivo de identificar áreas que puedan ser intervenidas para el personal pericial. A pesar de la intervención de elementos caninos durante los trabajos de rastreo, hasta el momento las autoridades no han informado de manera oficial sobre el hallazgo de nuevos cuerpos u osamentas en el predio. El área donde se mantienen las labores de búsqueda está localizada a pocos metros del panteón de esta comunidad, el cual se mantiene bajo resguardo mientras se desarrolla la exploración del terreno por parte de las autoridades federales.







Continúan las exigencias En el lugar también hicieron acto de presencia integrantes del colectivo de buscadoras Tesoros Perdidos. Hasta Encontrarlos, quienes custodian la zona delimitada manteniéndose atentas ante cualquier resultado que pueda surgir de las inspecciones. Las madres buscadoras señalaron que su presencia busca dar seguimiento a las acciones realizadas por las autoridades y obtener información clara sobre los posibles hallazgos en el sitio.