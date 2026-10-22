Con fusiles, granadas y presunto fentanilo: así detuvieron a ‘El Coco Ranas’ en Culiacán

CULIACÁN. _ Con fusiles, granadas, presunto fentanilo y dosis de presunta cocaína, fue detenido Orlando “N” y/o Joel Isaías “N”, alias “El Coco Ranas”, junto con otros tres hombres, durante un operativo de la Policía Estatal Preventiva (PEP) realizado la noche del miércoles en la colonia Lomas del Sol, al norte de Culiacán.
La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) informó, mediante un comunicado, que la detención fue realizada por elementos del Grupo de Operaciones Especiales de Sinaloa, perteneciente a la PEP, tras recibir un reporte anónimo a través de la línea 089 sobre la presencia de civiles armados en un domicilio de ese sector.
De acuerdo con la dependencia, los agentes se trasladaron al lugar y localizaron un vehículo cuyos ocupantes descendieron rápidamente e intentaron huir. Sin embargo, los cuatro hombres fueron detenidos tras el despliegue policial.
“Un reporte anónimo a través del 089 alertó a las autoridades sobre la presencia de civiles armados en un domicilio ubicado en la colonia Lomas del Sol, hasta donde se trasladó el personal policial. En el sitio se localizó un vehículo cuyos tripulantes descendieron rápidamente e intentaron darse a la fuga, sin embargo, fueron detenidos gracias al despliegue que se implementó”, señala la SSPE en su comunicado.
Durante la revisión, los elementos estatales aseguraron cuatro armas largas: un fusil calibre 5.56 por 45 milímetros, un fusil M70 calibre 7.62 por 39 milímetros y dos carabinas calibre 5.56 por 45 milímetros.
También decomisaron 25 cargadores para arma larga, 210 cartuchos calibre 7.62 por 39 milímetros, 540 cartuchos calibre 5.56 por 45 milímetros y otros 588 cartuchos del mismo calibre, eslabonados.
Entre lo asegurado había además dos granadas calibre 40 milímetros, 50 pastillas de presunto fentanilo, con un peso aproximado de 12 gramos, y 200 dosis de presunta cocaína, con un peso aproximado de 113 gramos.
Los agentes también aseguraron cuatro chalecos tácticos con placas balísticas y el vehículo en el que viajaban los detenidos.
Cabe recordar que, desde temprana hora de este jueves, trascendió la detención de Orlando “N” y/o Joel Isaías “N”, alias “El Coco Ranas”, identificado de manera preliminar como presunto generador de violencia de una de las facciones del Cártel de Sinaloa. Junto con él, habrían sido detenidos otros tres hombres; sin embargo, la dependencia estatal ni las autoridades federales han confirmado la identidad de ninguno de los cuatro.
La captura fue confirmada a través del Registro Nacional de Detenciones (RND), de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), luego de que la noche del miércoles 21 de octubre trascendiera la detención durante un operativo de las fuerzas de seguridad en el fraccionamiento Lomas del Sol.
Los detenidos y los objetos asegurados fueron puestos a disposición de la autoridad competente para las investigaciones y diligencias correspondientes.