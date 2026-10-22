Con fusiles, granadas y presunto fentanilo: así detuvieron a ‘El Coco Ranas’ en Culiacán

CULIACÁN. _ Con fusiles, granadas, presunto fentanilo y dosis de presunta cocaína, fue detenido Orlando “N” y/o Joel Isaías “N”, alias “El Coco Ranas”, junto con otros tres hombres, durante un operativo de la Policía Estatal Preventiva (PEP) realizado la noche del miércoles en la colonia Lomas del Sol, al norte de Culiacán.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) informó, mediante un comunicado, que la detención fue realizada por elementos del Grupo de Operaciones Especiales de Sinaloa, perteneciente a la PEP, tras recibir un reporte anónimo a través de la línea 089 sobre la presencia de civiles armados en un domicilio de ese sector.

De acuerdo con la dependencia, los agentes se trasladaron al lugar y localizaron un vehículo cuyos ocupantes descendieron rápidamente e intentaron huir. Sin embargo, los cuatro hombres fueron detenidos tras el despliegue policial.

“Un reporte anónimo a través del 089 alertó a las autoridades sobre la presencia de civiles armados en un domicilio ubicado en la colonia Lomas del Sol, hasta donde se trasladó el personal policial. En el sitio se localizó un vehículo cuyos tripulantes descendieron rápidamente e intentaron darse a la fuga, sin embargo, fueron detenidos gracias al despliegue que se implementó”, señala la SSPE en su comunicado.