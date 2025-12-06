Con más de 2 mil denuncias en 2025, Sinaloa registra máximo histórico en privaciones ilegales de la libertad

Del 1 de enero al 5 de diciembre de 2025, Sinaloa registra 2 mil 054 denuncias por privaciones ilegales de la libertad, lo que lo convierte en el peor año de la historia en este delito.

Aún sin concluir el año, las privaciones ilegales de la libertad en 2025 superan ya a todas las del año pasado en 25 por ciento, cuando se registraron mil 646 denuncias, lo que evidencia la escalada de esta violencia en el estado. De seguir así, 2025 se proyecta para cerrar con 2 mil 212 privaciones ilegales de la libertad, 34 por ciento por encima de 2024, un récord histórico.

Del 9 de septiembre de 2024 al 5 de diciembre de 2025, en Sinaloa han asesinado a 2 mil 426 personas, pero la privación ilegal de la libertad se ha convertido en la principal violencia letal desplegada por las facciones criminales en disputa y supera a los homicidios en 20 por ciento. Menos fichas, más denuncias Desde que la guerra comenzó en Culiacán, en Sinaloa se han registrado 2 mil 915 denuncias por privaciones ilegales de la libertad, lo que representa un promedio de 6.5 casos diarios. Sin embargo, de acuerdo a la base de datos que Noroeste ha construido con las fichas de búsqueda publicada tanto por la Comisión Estatal de Búsqueda como por colectivos de buscadoras como Sabuesos Guerreras, en ese mismo periodo se han registrado solo 2 mil 295 fichas de búsqueda, lo que representa un 21 por ciento menos.

Esta discrepancia era menor durante los primeros meses de la guerra entre los Guzmán y los Zambada pero a partir de enero de 2025 comenzó a ser significativa. De hecho, en lo que va de 2025 hay 604 más denuncias por privaciones de la libertad que fichas de búsqueda, lo que representa una diferencia de 42 por ciento. ¿Qué pasa con los que se llevan? Una pregunta permanente cada vez que una persona es privada de la libertad en Sinaloa es ¿qué pasa con esas personas? y aunque no hay mucha información al respecto por parte de las autoridades, la evidencia estadística muestra que siete de cada diez personas que desaparecen permanecen como Desaparecidas o No localizadas, según la base de datos construida por Noroeste con las fichas de búsqueda que son públicas desde el 25 de julio de 2024 y hasta el día de hoy.