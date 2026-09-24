$!Con ráfagas de disparos hieren a un hombre en la Sánchez Celis de Mazatlán

Los estruendos de las ráfagas de arma larga se reportaron a las 15:10 horas, indicando un local comercial en la esquina de las calles Campeche y Alejandro Ríos Espinoza de la Sánchez Celis.

MAZATLÁN._ Un hombre resultó con heridas múltiples de proyectiles de armas largas, tras un ataque armado en su contra, cuando se encontraba afuera de una banqueta en la colonia Sánchez Celis.

La victima, un hombre de aproximadamente 35 años que se encontraba sentado sobre un macetero en dicha esquina, detectó a sus atacantes y logró ingresar al local y cerró el portón metálico para protegerse, pero sus atacantes dispararon sus fusiles automáticos contra el portón y lograron herirlo.

Tras el ataque, los perpetradores abordaron el vehículo en el que llegaron y lograron darse a la fuga antes de la llegada de las autoridades.

El herido fue atendido por paramédicos de Bomberos Veteranos quienes después de valorar sus heridas lo trasladaron de urgencia a un hospital; una patrulla de la Policía Municipal escoltó la ambulancia en su trayecto.

Al momento se desconoce la identidad del herido.