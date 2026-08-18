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Violencia

Con ráfagas matan a un motociclista en Villas del Sol en Mazatlán

Con este hecho suman 6 personas asesinadas este martes
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
18/08/2026 23:58
18/08/2026 23:58

MAZATLÁN._ Un hombre que circulaba a bordo de una motocicleta fue acribillado por hombres armados que le dispararon con fusil automático.

A las 22:45 horas se emitió el reporte de detonaciones que movilizó a las corporaciones policiales hacia la calle Tormenta del fraccionamiento Villas del Sol.

Versiones de testigos, el motociclista salió de un domicilio y apenas abordó la unidad de dos ruedas lo interceptaron hombres armados y le dispararon hasta verlo caer.

$!Con ráfagas matan a un motociclista en Villas del Sol en Mazatlán

Paramédicos de Bomberos Veteranos que llegaron al lugar solo confirmaron que la víctima se encontraba sin signos vitales.

La zona fue acordonada por policías municipales y resguardada además por elementos del Ejército, Marina y policías de investigación hasta la llegada del personal pericial de la Fiscalía General del Estado.

Con este hecho suman 6 personas asesinadas durante este martes en la ciudad; además del hallazgo del cadáver de una mujer tirado sobre la carretera libre Mazatlán-Culiacán, en un camino que lleva a un yonque cercano a la comunidad El Habal y un ataque armado donde resultó una persona herida en el fraccionamiento Torre Molinos.

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