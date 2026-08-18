$!Con ráfagas matan a un motociclista en Villas del Sol en Mazatlán

MAZATLÁN._ Un hombre que circulaba a bordo de una motocicleta fue acribillado por hombres armados que le dispararon con fusil automático.
A las 22:45 horas se emitió el reporte de detonaciones que movilizó a las corporaciones policiales hacia la calle Tormenta del fraccionamiento Villas del Sol.
Versiones de testigos, el motociclista salió de un domicilio y apenas abordó la unidad de dos ruedas lo interceptaron hombres armados y le dispararon hasta verlo caer.
Paramédicos de Bomberos Veteranos que llegaron al lugar solo confirmaron que la víctima se encontraba sin signos vitales.
La zona fue acordonada por policías municipales y resguardada además por elementos del Ejército, Marina y policías de investigación hasta la llegada del personal pericial de la Fiscalía General del Estado.
Con este hecho suman 6 personas asesinadas durante este martes en la ciudad; además del hallazgo del cadáver de una mujer tirado sobre la carretera libre Mazatlán-Culiacán, en un camino que lleva a un yonque cercano a la comunidad El Habal y un ataque armado donde resultó una persona herida en el fraccionamiento Torre Molinos.