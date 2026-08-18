$!Con ráfagas matan a un motociclista en Villas del Sol en Mazatlán

MAZATLÁN._ Un hombre que circulaba a bordo de una motocicleta fue acribillado por hombres armados que le dispararon con fusil automático.

A las 22:45 horas se emitió el reporte de detonaciones que movilizó a las corporaciones policiales hacia la calle Tormenta del fraccionamiento Villas del Sol.

Versiones de testigos, el motociclista salió de un domicilio y apenas abordó la unidad de dos ruedas lo interceptaron hombres armados y le dispararon hasta verlo caer.