$!Con un balazo en el pecho, hallan a hombre sin vida en El Habalito del Tubo, Mazatlán

MAZATLÁN. _ Un hombre fue localizado sin vida, con un impacto de proyectil de arma de fuego en el pecho, bajo el arco de acceso de un fraccionamiento campestre de nueva creación, en las inmediaciones de la comunidad El Habalito del Tubo, al sur de Mazatlán.

El hallazgo se registró alrededor de las 07:45 horas de este viernes 18 de septiembre, luego de que habitantes de la comunidad reportaran a las autoridades sobre un ataque armado en la zona.

Al arribar al sitio, elementos de seguridad localizaron a la víctima debajo del arco de acceso del desarrollo campestre, ubicado en las orillas de El Habalito del Tubo. El hombre presentaba una herida producida por proyectil de arma de fuego en el pecho.