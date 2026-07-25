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Con violencia, intentan despojar un auto en la Sánchez Celis, en Mazatlán

Reportan que en el lugar hubo detonaciones; la conductora resultó ilesa
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
25/07/2026 08:10
25/07/2026 08:10

También durante el transcurso de la mañana, en la Colonia Sánchez Celis de Mazatlán se registró el intento de despojo de un vehículo con actos de violencia.

Los hechos se presentaron sobre la Avenida Sinaloa, entre las calles Estado de Occidente y Durango.

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Según los informes, en la agresión, hubo detonaciones de armas de fuego.

Paramédicos de Bomberos Veteranos llegaron al lugar, donde encontraron a la conductora que resultó ilesa pero sufrió una crisis nerviosa, que fue atendida por el personal.

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El vehículo Kia Río de color blanco presenta un impacto de bala en el parabrisas.

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