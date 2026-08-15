$!Conato de incendio en bodega del Centro de Culiacán moviliza a los cuerpos de rescate

Una rápida intervención del Cuerpo de Bomberos evitó un siniestro mayor la tarde de este sábado en el primer cuadro de Culiacán, luego de que se registrara un conato de incendio al interior de un local utilizado como bodega.

El incidente se reportó en un inmueble ubicado sobre la calle Ángel Flores, en su intersección con la avenida Vicente Guerrero, en pleno Centro de la ciudad. Alertados por la presencia de columnas de humo y llamas dentro del establecimiento, los apagafuegos se desplegaron de inmediato al lugar a bordo de una máquina bomba y una pipa de auxilio.