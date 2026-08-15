$!Conato de incendio en bodega del Centro de Culiacán moviliza a los cuerpos de rescate

Una rápida intervención del Cuerpo de Bomberos evitó un siniestro mayor la tarde de este sábado en el primer cuadro de Culiacán, luego de que se registrara un conato de incendio al interior de un local utilizado como bodega.
El incidente se reportó en un inmueble ubicado sobre la calle Ángel Flores, en su intersección con la avenida Vicente Guerrero, en pleno Centro de la ciudad. Alertados por la presencia de columnas de humo y llamas dentro del establecimiento, los apagafuegos se desplegaron de inmediato al lugar a bordo de una máquina bomba y una pipa de auxilio.
Gracias a las maniobras de control y sofocación, el personal de rescate logró mitigar el fuego antes de que se propagara a comercios aledaños. Posteriormente, los elementos realizaron labores de ventilación técnica para disipar el humo acumulado y garantizar que la estructura quedara fuera de peligro.
Aunque de manera preliminar se especula que una falla mecánica en una máquina resguardada en el sitio pudo haber originado el chispazo, las autoridades competentes realizarán las periciales para confirmar la causa raíz. El percance no dejó personas lesionadas y el saldo de los daños materiales quedará sujeto a la evaluación de los propietarios e inspectores.