$!Conato de incendio en carpintería de Culiacán moviliza a bomberos; autoridades inspeccionan el taller

CULIACÁN. _ Un conato de incendio en una carpintería generó la movilización del Cuerpo de Bomberos y elementos de Protección Civil durante la mañana de este miércoles en el fraccionamiento Real del Country, al sur de Culiacán, luego de que el sobrecalentamiento de una máquina desatara una alarma y una densa emisión de humo entre los trabajadores.

El suceso se localizó en la carpintería que se encuentra sobre la Calzada Aeropuerto, a la altura de la Gasolinera del Valle, en el fraccionamiento Real del Country.

De acuerdo con la información recabada, el incidente se originó cuando una máquina utilizada para tareas de filtración experimentó un sobrecalentamiento. La falla provocó la generación de humo y un fuerte olor, lo que activó la alerta. Ante la imposibilidad de controlar la situación por sus propios medios, los empleados del lugar solicitaron apoyo a los cuerpos de emergencia.