$!Conato de incendio en plaza comercial desata operativo en el Centro de Culiacán

Un conato de incendio originado por una falla en el motor de los aires acondicionados de una plaza comercial, desató una intensa movilización de corporaciones y cuerpos de rescate, en la Colonia Centro de Culiacán.
Según la información brindada por socorristas, el percance no pasó a mayores y fue controlado en cuestión de minutos, sin embargo, de manera preventiva fueron evacuados clientes y trabajadores de dicha plaza.
Aproximadamente a las 17:15 horas de este 27 de agosto se alertó sobre el conato de incendio en la Plaza de la Tecnología.
Al menos tres camiones de Bomberos Veteranos Culiacán se trasladaron hacia el lugar del incidente, mientras que elementos de Policía Municipal de Culiacán cerraron el perímetro por las calles Miguel Hidalgo, Benito Juárez y Juan Carrasco.
Dicha movilización generó un colapso en el tráfico vehicular en el Primer Cuadro de la ciudad.
Tras confirmarse que el incidente fue controlado, se procedió a las maniobras para retirar las unidades de auxilio, antes de reabrir la circulación.