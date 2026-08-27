$!Conato de incendio en plaza comercial desata operativo en el Centro de Culiacán

Un conato de incendio originado por una falla en el motor de los aires acondicionados de una plaza comercial, desató una intensa movilización de corporaciones y cuerpos de rescate, en la Colonia Centro de Culiacán.

Según la información brindada por socorristas, el percance no pasó a mayores y fue controlado en cuestión de minutos, sin embargo, de manera preventiva fueron evacuados clientes y trabajadores de dicha plaza.