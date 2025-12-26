Seguridad
Conato de incendio en un local moviliza a cuerpos de emergencia en Culiacán

La situación, presuntamente registrada por un cortocircuito, fue controlada por el dueño del local mediante un extintor, con el apoyo de cuerpos de auxilio
26/12/2025 22:07
CULIACÁN._ Un cortocircuito en un local comercial generó una amplia movilización de autoridades de seguridad y cuerpos de emergencia en el primer cuadro de Culiacán.

El siniestro mencionado fue un conato de incendio en un establecimiento de venta de artículos para fiestas.

La situación fue reportada alrededor de las 21:30 horas de este 26 de diciembre sobre la calle Rafael Buelna Tenorio, entre Jorge García Granados y Juan B. Sepúlveda.

Según primeros reportes, el percance fue controlado en un primer momento por el dueño del establecimiento utilizando un extintor.

No obstante, al sitio se trasladaron un par de camiones de Bomberos Culiacán, así como vehículos de Protección Civil Municipal y de la unidad de Proximidad Social de la Policía Municipal de Culiacán.

