$!Conato de incendio en un local moviliza a cuerpos de emergencia en Culiacán

CULIACÁN._ Un cortocircuito en un local comercial generó una amplia movilización de autoridades de seguridad y cuerpos de emergencia en el primer cuadro de Culiacán.

El siniestro mencionado fue un conato de incendio en un establecimiento de venta de artículos para fiestas.

La situación fue reportada alrededor de las 21:30 horas de este 26 de diciembre sobre la calle Rafael Buelna Tenorio, entre Jorge García Granados y Juan B. Sepúlveda.