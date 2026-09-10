Conato de incendio moviliza a Bomberos en León Fonseca, Guasave; un cortocircuito habría provocado el humo

GUASAVE. _ Una intensa movilización de los cuerpos de auxilio y seguridad rompió con la tranquilidad de la sindicatura de León Fonseca, municipio de Guasave, la noche del miércoles, luego de que se reportara una fuerte acumulación de humo al interior de un conocido negocio de venta de snacks.

De acuerdo con los datos proporcionados por la Secretaría de Seguridad Ciudadana y Movilidad Sustentable, la alerta se emitió en punto de las 21:05 horas a través de los números de emergencia. El reporte indicaba un posible incendio en un establecimiento situado en la intersección de la calle Patricio Falomir y la carretera que conduce a la comunidad de El Zopilote.

Al lugar se trasladaron de forma inmediata elementos de la Policía Municipal asignados a la zona, quienes confirmaron la emergencia y aseguraron el perímetro a la espera del arribo del cuerpo de Bomberos.

A la llegada de la máquina extintora, los bomberos confirmaron que una densa nube de humo emanaba del local comercial. Tras una rápida inspección, los rescatistas determinaron que no había fuego abierto y catalogaron el incidente como un conato de incendio, por lo que realizaron labores preventivas y de ventilación para sofocar la fuente del humo y eliminar cualquier riesgo de que las llamas se avivaran.

La pronta respuesta de los equipos de emergencia fue clave para evitar que el incidente pasara a mayores y afectara otros inmuebles aledaños.

Tras controlar la situación, las autoridades locales realizaron una evaluación preliminar del área. Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas durante el suceso. Sin embargo, el negocio afectado sufrió daños materiales que ascienden a varios miles de pesos.

Respecto a las causas que originaron el siniestro, los primeros peritajes realizados en el lugar sugieren que todo se derivó de un cortocircuito en la red de cableado eléctrico que suministra energía al local.

Las autoridades reiteraron el llamado a los comerciantes a revisar periódicamente sus instalaciones eléctricas y prevenir este tipo de incidentes, que pueden poner en riesgo tanto su patrimonio como su integridad física.