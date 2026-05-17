$!Conato de incendio moviliza a cuerpos de emergencia en tienda de Mazatlán

MAZATLÁN._ El incendio de un mantel, que fue alcanzado por la flama de una máquina de tortillas, provocó que sonaran las alarmas y se generara una densa nube de humo al interior de una tienda de conveniencia en Mazatlán.
El reporte del conato de incendio se registró a las 08:40 horas de este domingo, indicando un establecimiento comercial ubicado sobre la avenida Ejército Mexicano, en la colonia Palos Prietos.
Personal de Seguridad e Higiene de la tienda logró sofocar el fuego con un extintor, pero el flamazo y el polvo químico seco utilizado generaron una densa nube que obligó a evacuar a los clientes que ya se encontraban al interior del lugar.
Minutos más tarde, policías municipales y elementos de Bomberos Mazatlán inspeccionaron la zona del conato y estos últimos la declararon segura, por lo que la tienda continuó la atención de forma normal.