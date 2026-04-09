$!Concluye búsqueda en Mazatlán: Jesús es localizado sin vida en el mar

MAZATLÁN. _ Luego de casi cinco días de activación de los protocolos de búsqueda y rescate implementados por elementos del Escuadrón de Salvamento Acuático, Protección Civil y ENSAR para ubicar al joven Jesús “N” en playas de la Isla de la Piedra, la mañana de este jueves los resultados fueron positivos.

Gustavo Espinoza, comandante del Escuadrón de Salvamento Acuático, informó que las acciones iniciaron alrededor de las 5:30 horas, logrando ubicar el cuerpo a aproximadamente tres millas del punto donde fue reportado como desaparecido.

Con las debidas medidas, los elementos del cuerpo de rescate aseguraron los restos para trasladarlos a la orilla, donde se activaron los protocolos correspondientes en coordinación con personal de la Vicefiscalía Región Sur.