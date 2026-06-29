$!Concluye ‘Matt’ su servicio en la Armada de México; Secretaría de Marina le agradece su labor

MAZATLÁN._ “Matt”, un canino de la raza Pastor Belga Malinois, cuya función zootécnica consistía en la detección de narcóticos y armas de fuego, concluyó su servicio en la Armada de México en una ceremonia de jubilación realizada en la Cuarta Región Naval, con sede en Mazatlán.

A través de un comunicado, la Secretaría de Marina, por conducto de la Armada de México, a través de la Cuarta Región Naval, informó que este lunes 29 de junio se llevó a cabo la ceremonia de jubilación del ejemplar canino, que durante varios años formó parte de las operaciones de esta Institución, distinguiéndose por su lealtad, disciplina y entrega al servicio de México.

Se informó que la ceremonia se realizó en las instalaciones de este Mando Naval, donde Almirantes, Capitanes, Oficiales, Clases y Marinería rindieron honores al canino de la raza Pastor Belga Malinois, cuya función zootécnica consistía en la detección de narcóticos y armas de fuego.