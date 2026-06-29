$!Concluye ‘Matt’ su servicio en la Armada de México; Secretaría de Marina le agradece su labor

MAZATLÁN._ “Matt”, un canino de la raza Pastor Belga Malinois, cuya función zootécnica consistía en la detección de narcóticos y armas de fuego, concluyó su servicio en la Armada de México en una ceremonia de jubilación realizada en la Cuarta Región Naval, con sede en Mazatlán.
A través de un comunicado, la Secretaría de Marina, por conducto de la Armada de México, a través de la Cuarta Región Naval, informó que este lunes 29 de junio se llevó a cabo la ceremonia de jubilación del ejemplar canino, que durante varios años formó parte de las operaciones de esta Institución, distinguiéndose por su lealtad, disciplina y entrega al servicio de México.
Se informó que la ceremonia se realizó en las instalaciones de este Mando Naval, donde Almirantes, Capitanes, Oficiales, Clases y Marinería rindieron honores al canino de la raza Pastor Belga Malinois, cuya función zootécnica consistía en la detección de narcóticos y armas de fuego.
“Matt” fue seleccionado y adiestrado en el Grupo de Operaciones y Control de Binomios Caninos de la Secretaría de Marina, donde desarrolló las capacidades necesarias para desempeñarse en diversas acciones operativas, en apoyo al cumplimiento de las atribuciones de la Institución.
Cabe mencionar que, los ejemplares caninos representan una capacidad estratégica para esta Institución, al contribuir al fortalecimiento de las operaciones de seguridad, la protección de instalaciones estratégicas y el apoyo a la población civil durante la aplicación del Plan Marina en casos y zonas de emergencia o desastre.
De esta manera, la Secretaría de Marina reconoce y agradece la labor de este elemento, cuyos años de servicio, disciplina y lealtad contribuyeron de manera significativa al fortalecimiento de las capacidades operativas de la Armada de México, así como a la seguridad, protección y bienestar de los mexicanos.