$!Concluyen capacitación 196 cadetes navales en atención de heridos en combate

CIUDAD DE MÉXICO. _ La Secretaría de Marina, a través de la Armada de México y por conducto de la Región Naval Central, informa que concluyó el “Curso de Atención de Heridos en Combate”, impartido del 29 de junio al 16 de julio de 2026 en las instalaciones del Centro de Adiestramiento Avanzado de la Armada de México (CADAVAM), dirigido a 196 cadetes de tercer año de la Escuela Médico Naval y de la Escuela de Enfermería Naval.
El evento fue presidido por la Contralmirante del Servicio de Sanidad Naval, Médico Cirujano Naval, Yza Nubia Frías Aguirre, Directora del Centro de Estudios Navales en Ciencias de la Salud. La acompañaron la Capitán de Fragata del Servicio de Sanidad Naval, Licenciada en Enfermería Naval, Arely Colorado Huerta, Directora de la Escuela de Enfermería Naval; el Capitán de Fragata del Cuerpo General Diplomado de Estado Mayor, Daniel Quintero Calixto, Director del Centro de Adiestramiento Avanzado de la Armada de México; y el Capitán de Corbeta del Servicio de Sanidad Naval, Médico Cirujano, Iván Daniel Gómez Ávila, Comandante de la Unidad de Tarea Orden de Operaciones Viaje de Prácticas UNOPES 2026. Asimismo, estuvieron presentes capitanes, oficiales y cadetes.
El objetivo de este curso fue desarrollar habilidades y destrezas en la atención médica prehospitalaria durante operaciones tácticas de rescate, soporte vital en trauma, atención de heridos en combate y evacuación aeromédica, con estricto apego a los Derechos Humanos y a los valores institucionales de honor, deber, lealtad y patriotismo.
Durante esta capacitación, las y los cadetes de tercer año de la Escuela Médico Naval y de la Escuela de Enfermería Naval fortalecieron sus conocimientos y capacidades para brindar atención médica prehospitalaria en escenarios de alto riesgo, con el propósito de preservar la vida y contribuir al restablecimiento de la salud del personal militar que participa en operaciones de alto impacto, así como en las diversas acciones que se desarrollan en el marco del Plan Marina.
En esta generación concluyeron satisfactoriamente su adiestramiento 196 cadetes, de los cuales 82 son hombres y 114 mujeres, quienes adquirieron las competencias necesarias para responder de manera eficaz y oportuna ante situaciones de emergencia, privilegiando en todo momento el profesionalismo, la disciplina y el compromiso con el servicio a México.