$!Concluyen capacitación 196 cadetes navales en atención de heridos en combate

CIUDAD DE MÉXICO. _ La Secretaría de Marina, a través de la Armada de México y por conducto de la Región Naval Central, informa que concluyó el “Curso de Atención de Heridos en Combate”, impartido del 29 de junio al 16 de julio de 2026 en las instalaciones del Centro de Adiestramiento Avanzado de la Armada de México (CADAVAM), dirigido a 196 cadetes de tercer año de la Escuela Médico Naval y de la Escuela de Enfermería Naval.

El evento fue presidido por la Contralmirante del Servicio de Sanidad Naval, Médico Cirujano Naval, Yza Nubia Frías Aguirre, Directora del Centro de Estudios Navales en Ciencias de la Salud. La acompañaron la Capitán de Fragata del Servicio de Sanidad Naval, Licenciada en Enfermería Naval, Arely Colorado Huerta, Directora de la Escuela de Enfermería Naval; el Capitán de Fragata del Cuerpo General Diplomado de Estado Mayor, Daniel Quintero Calixto, Director del Centro de Adiestramiento Avanzado de la Armada de México; y el Capitán de Corbeta del Servicio de Sanidad Naval, Médico Cirujano, Iván Daniel Gómez Ávila, Comandante de la Unidad de Tarea Orden de Operaciones Viaje de Prácticas UNOPES 2026. Asimismo, estuvieron presentes capitanes, oficiales y cadetes.