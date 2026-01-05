Condena SSPyTM asesinato del director de Vialidad en Aguaruto

CULIACÁN. _ La Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal (SSPyTM), condenó los hechos ocurridos la mañana de este lunes en la sindicatura de Aguaruto, donde perdió la vida el director de la Unidad de Vialidad, Francisco Javier Zazueta Lizárraga, quien contaba con 32 años de servicio en la corporación.

De acuerdo con la información preliminar, el mando policiaco se desplazaba a bordo de una camioneta por la calle principal de la sindicatura cuando fue interceptado por personas armadas, quienes dispararon en su contra.

Tras la agresión se activaron los protocolos de emergencia y Zazueta Lizárraga fue trasladado a un hospital para recibir atención médica especializada; sin embargo, más tarde se confirmó su fallecimiento a causa de las lesiones.