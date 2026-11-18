Un Juez de Control federal dictó sentencia condenatoria de 10 años y 8 meses de prisión contra Néstor y Juan “N”, quienes estuvieron involucrados en un enfrentamiento con militares en Campo El Porvenir, en Navolato.

Tras esta refriega, les incautaron diverso armamento, y la Fiscalía General de la República los acusó penalmente por portación de arma de fuego, cartuchos y cargadores de uso exclusivo de la Fuerza Armada Permanente.

Además de la década en prisión, la autoridad judicial estableció una multa de 311.12 Unidades de Medida y Actualización (UMAS) por dichos delitos.

Según la relatoría oficial, personal de la Secretaría de la Defensa Nacional patrullaba dicha zona agrícola, cercana a Villa Juárez, cuando fue agredido por sujetos a bordo de vehículos que circulaban a exceso de velocidad.

En el lugar, la autoridad detuvo Néstor “N” y Juan “N”, a quienes les aseguró una ametralladora, dos fusiles, una pistola, 689 cartuchos, 15 cargadores, dos chalecos tácticos, y un vehículo sin placas de circulación y con reporte de robo.