Condenan a 13 años a transportista por llevar fentanilo en Ahome

CULIACÁN. _ Un Juez de Distrito en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en Los Mochis dictó una sentencia condenatoria de 13 años de prisión contra Leonel “F”, luego de ser encontrado culpable del delito contra la salud, en la modalidad de transporte de fentanilo.

La Fiscalía General de la República (FGR), por medio de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Sinaloa, logró la resolución en un juicio oral.

La carpeta de investigación detalla que Leonel “F” fue detenido en mayo de 2024 por elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM) de la Agencia de Investigación Criminal (AIC). La aprehensión se llevó a cabo en la Carretera Internacional México 15, a la altura del poblado 5, en Ahome, Sinaloa, después de atender una denuncia ciudadana.

Al momento de su detención, el hombre viajaba a bordo de un tractocamión y le fueron asegurados seis kilos 59 gramos 600 miligramos de fentanilo, además de un teléfono celular. El Ministerio Público Federal (MPF) presentó las pruebas necesarias para obtener la sentencia en su contra.