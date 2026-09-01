Condenan a 13 años de prisión a hombre por abuso sexual y robo a comercio en Mazatlán

Luis Alfonso “N” fue condenado a 13 años de prisión por un Juez de Sinaloa, que lo declaró culpable de los delitos de abuso sexual y robo agravado en local comercial, ambos cometidos en Mazatlán.

La sentencia se confirmó por dos eventos diferentes, ambos cometidos en julio de 2023.

Uno de ellos fue en la Colonia Flores Magón, donde amenazó al empleado de un establecimiento con matarlo para obligarle a entregar dinero en efectivo.

En el segundo hecho, ingresó a un comercio distinto, realizó actos de carácter sexual contra una adolescente y exigió dinero en efectivo a la víctima.

Al salir de este segundo crimen, fue interceptado y retenido por personas que se encontraban en las inmediaciones.

El Ministerio Público pidió terminar de forma anticipada el caso y, con la autorización del Juez, acordaron una pena de 13 años de prisión, además de una multa equivalente a 200 días y el pago de 16 mil 347 pesos por concepto de reparación del daño.