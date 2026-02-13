Condenan a 17 años de prisión a agresor de menor en Culiacán; era pareja de la madre

CULIACÁN. _ Un hombre identificado como Edgar “N” fue sentenciado a una pena de 17 años, 7 meses y 6 días de prisión, tras quedar demostrada su culpabilidad en delitos de abuso sexual agravado y acoso sexual en contra de una persona menor de edad.

La Fiscalía General del Estado (FGE), a través de la Agencia Especializada en Delitos Sexuales de la Región Centro, confirmó que la resolución judicial incluye el pago de una multa de 79 mil 907 pesos. Asimismo, el sentenciado deberá cubrir un monto de 14 mil pesos destinado a la reparación del daño psicológico de la víctima.

De acuerdo con las investigaciones, los hechos se registraron en agosto de 2024. Edgar “N” aprovechó el parentesco por afinidad que mantenía con la menor, al ser concubino de su madre, para realizar tocamientos de índole sexual y enviar mensajes de texto con insinuaciones de la misma naturaleza.

Durante la audiencia de individualización de sanciones, la autoridad judicial determinó la privación de la libertad del hoy responsable, reafirmando el compromiso con la protección de los derechos de la infancia y la legalidad en el estado.