Condenan a 22 años de prisión a dos hombres por homicidio en Los Mochis

AHOME. _ Un Juez de Control en la Zona Norte de Sinaloa emitió una sentencia de 22 años de prisión contra dos hombres que fueron encontrados culpables del delito de homicidio calificado con premeditación, ventaja y ensañamiento.

Carlos “N” y Juan “N” fueron sentenciados luego de un procedimiento abreviado impulsado por la Unidad Especializada en Homicidio Doloso de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa. La autoridad ministerial pudo demostrar la responsabilidad de los dos hombres en el crimen que se remonta al 9 de febrero de 2021.

Según la carpeta de investigación, los sentenciados se coordinaron para llegar en un vehículo al domicilio de la víctima en la ciudad de Los Mochis. Armados con objetos punzocortantes, agredieron al hombre y lo sometieron, para posteriormente llevarlo por la fuerza a un predio enmontado, donde falleció a consecuencia de las múltiples lesiones.

Además de los 22 años de cárcel para ambos acusados, el Juez impuso medidas de reparación integral: el pago de daño material equivalente a 5 mil días de salario, la cobertura de gastos funerarios por 623 mil 493 pesos y, como medidas de no repetición, la obligación de tomar cursos de derechos humanos con énfasis en el derecho a la vida y la presentación de disculpas públicas a la familia de la víctima.