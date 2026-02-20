Condenan a 22 años de prisión a Liborio “N” por homicidio en Los Mochis: deberá pedir disculpas públicas

AHOME. _ Por el delito de homicidio calificado con ensañamiento, cometido durante un robo, Liborio “N” fue sentenciado a 22 años de prisión, informó la Fiscalía General del Estado de Sinaloa.

Los hechos que derivaron en esta condena ocurrieron el pasado 27 de abril de 2025. De acuerdo con las investigaciones de la Agencia del Ministerio Público Especializada en Homicidios Dolosos, el hoy sentenciado interceptó a la víctima en un solar baldío de la colonia Miguel Hidalgo con el objetivo de despojarla de su cartera y una bicicleta.

Durante la agresión, el responsable utilizó un objeto punzocortante para infligir múltiples lesiones que causaron la muerte de la víctima.

En el procedimiento abreviado, el juez de control determinó, además de la pena privativa de la libertad, el pago de un millón 394 mil pesos por reparación del daño, 113 mil pesos por daño moral y 16 mil 728 pesos por gastos funerarios.

Como parte de las medidas de satisfacción y no repetición contempladas en el fallo, Liborio “N” está obligado a ofrecer disculpas públicas y asistir a cursos de capacitación en materia de derechos humanos, enfocados específicamente en el respeto al derecho a la vida.