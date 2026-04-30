Condenan a 25 años de prisión a hombre por intento de feminicidio en Mazatlán

Un hombre identificado como Víctor “N”, fue condenado a 25 años de prisión tras ser declarado culpable de un intento de feminicidio en 2024 dentro de una funeraria en Mazatlán.

La Agencia del Ministerio Público Especializada en Violencia contra las Mujeres, Trata de Personas y Grupos en Situación de Vulnerabilidad, lo investigó y culpó de los hechos ocurridos el 7 de marzo de 2024 en la colonia López Mateos.

Ahí, el ahora condenado agredió a una mujer, empleada de la funeraria, con un arma punzocortante.

El hombre, originario de Acapulco, Guerrero, fue detenido el mismo día del hecho por elementos de la Policía Municipal, en el patio trasero del establecimiento.

Durante una audiencia de procedimiento abreviado, además de la pena de prisión, se le impuso el pago de 14 mil 400 pesos para terapias psicológicas y 5 mil 600 pesos por gastos ocasionados a la víctima, quien fue llevada a recibir atención médica aquel día.