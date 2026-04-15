Condenan a 26 años de prisión a Fernando “N” por tentativa de feminicidio en Salvador Alvarado

CULIACÁN. _ A 26 años y 8 meses de prisión fue sentenciado Fernando “N”, tras ser declarado culpable del delito de feminicidio en grado de tentativa, informó la Fiscalía General del Estado de Sinaloa.

La resolución judicial se obtuvo a través de la Agencia del Ministerio Público Especializada en Violencia contra las Mujeres, Trata de Personas y Grupos en Situación de Vulnerabilidad de la Región Centro-Norte.

Los hechos que motivaron la condena se registraron el 24 de diciembre de 2024 en el municipio de Salvador Alvarado. De acuerdo con las investigaciones, el ahora sentenciado agredió a la víctima utilizando un objeto punzocortante, además de ejercer violencia física en su contra.

Tras la agresión, Fernando “N” huyó del sitio, mientras que la mujer afectada tuvo que ser trasladada a un hospital para recibir atención médica especializada debido a la gravedad de las lesiones.

Durante la audiencia de procedimiento abreviado, la autoridad judicial determinó, además de la pena privativa de la libertad, el pago de una multa por 36 mil 153 pesos. Asimismo, el sentenciado deberá cubrir 62 mil 400 pesos por concepto de daño psicológico y 5 mil pesos adicionales por daño moral en favor de la víctima.