AHOME. _ Tras un procedimiento abreviado celebrado en la sede de Justicia Penal Acusatoria y Oral de la Zona Norte, la autoridad judicial dictó una pena de 28 años de prisión en contra de Arsenio “N”, declarado responsable del delito de homicidio agravado en razón de parentesco en agravio de su propio padre. De acuerdo con los registros de la causa penal 276/2026, los violentos hechos se registraron la mañana del jueves 19 de marzo de 2026, al interior de un domicilio ubicado sobre la calle Laurel de la India, casi esquina con Galeana, en el fraccionamiento Álamos Country, situado en el sector surponiente de Los Mochis. En ese lugar, la víctima identificada como José Arsenio “O”, de 61 años de edad y su hijo sostuvieron una discusión que escaló rápidamente a una riña física. Durante el altercado, el imputado agredió al adulto mayor utilizando un objeto contuso y un arma blanca, causándole lesiones fatales que le arrebataron la vida de manera instantánea.

Con la intención de evadir la acción de la justicia, el agresor emprendió labores de limpieza profunda en el área donde ocurrió el crimen, buscando eliminar cualquier rastro hemático. Ante la llegada de las autoridades, el presunto responsable pretendió sostener la versión de que su progenitor había fallecido a consecuencia de un infarto fulminante.