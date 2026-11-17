AHOME. _ Tras un procedimiento abreviado celebrado en la sede de Justicia Penal Acusatoria y Oral de la Zona Norte, la autoridad judicial dictó una pena de 28 años de prisión en contra de Arsenio “N”, declarado responsable del delito de homicidio agravado en razón de parentesco en agravio de su propio padre.
De acuerdo con los registros de la causa penal 276/2026, los violentos hechos se registraron la mañana del jueves 19 de marzo de 2026, al interior de un domicilio ubicado sobre la calle Laurel de la India, casi esquina con Galeana, en el fraccionamiento Álamos Country, situado en el sector surponiente de Los Mochis.
En ese lugar, la víctima identificada como José Arsenio “O”, de 61 años de edad y su hijo sostuvieron una discusión que escaló rápidamente a una riña física. Durante el altercado, el imputado agredió al adulto mayor utilizando un objeto contuso y un arma blanca, causándole lesiones fatales que le arrebataron la vida de manera instantánea.
Con la intención de evadir la acción de la justicia, el agresor emprendió labores de limpieza profunda en el área donde ocurrió el crimen, buscando eliminar cualquier rastro hemático. Ante la llegada de las autoridades, el presunto responsable pretendió sostener la versión de que su progenitor había fallecido a consecuencia de un infarto fulminante.
Sin embargo, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de Ahome acudieron al sitio tras recibir un reporte sobre una persona inconsciente. Al ingresar al inmueble, los uniformados constataron que el adulto mayor ya no contaba con signos vitales lo cual fue corroborado momentos después por paramédicos de los Servicios de Urgencias Médicas Municipales de Ahome (SUMMA) y sorprendieron al sospechoso limpiando la escena.
Al verse descubiertos, el individuo intentó internarse hacia el fondo de la vivienda para escapar, pero fue interceptado y detenido en flagrancia por los agentes preventivos, siendo turnado de inmediato ante el Ministerio Público. Peritos de la Fiscalía General del Estado se encargaron del procesamiento forense y la recolección de indicios.
Este martes 17 de noviembre, la representación social informó sobre el fallo condenatorio obtenido en la sala C de los juzgados locales. Además de purgar los 28 años de prisión establecidos por el juez, el sentenciado fue condenado al pago de un millón 711 mil 412 pesos por concepto de reparación del daño.
Como parte de las medidas de no repetición y satisfacción dictadas en la sentencia, Arsenio “N” deberá cumplir con la asistencia obligatoria a talleres y cursos enfocados en el respeto a los derechos humanos y la salvaguarda de la vida, además de emitir una disculpa pública por los hechos cometidos.