Condenan a 28 años de prisión a hombre por violación agravada contra una menor de edad en Culiacán

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa informó que obtuvo una sentencia condenatoria de 28 años de prisión en contra de Carlos Alberto “N”, tras ser encontrado responsable del delito de violación equiparada agravada en razón de parentesco consanguíneo, cometido en perjuicio de un menor de edad.

De acuerdo con la institución, la resolución fue emitida mediante un procedimiento abreviado por una Juez de Control, quien determinó la responsabilidad penal del acusado por hechos ocurridos entre abril y mayo de 2025.

Las investigaciones realizadas por el Ministerio Público establecieron que durante ese periodo el ahora sentenciado realizó conductas de índole sexual en contra de la víctima.

La Fiscalía detalló que, derivado de las indagatorias, se obtuvo una orden de aprehensión que fue cumplimentada el 22 de mayo de 2025.

Un día después se llevó a cabo la formulación de imputación y se solicitó la vinculación a proceso del acusado, misma que fue concedida por la autoridad judicial.

Durante la audiencia de procedimiento abreviado, la juzgadora dictó sentencia condenatoria e impuso una pena de 28 años de prisión.

Asimismo, Carlos Alberto “N” fue condenado al pago de 38 mil 400 pesos por concepto de reparación del daño psicoemocional y otros 38 mil 400 pesos por reparación del daño moral, para un total de 76 mil 800 pesos.