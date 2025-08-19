Condenan a 50 años de prisión a hombre por homicidio de agente investigador en Culiacán

CULIACÁN._ La Fiscalía General del Estado de Sinaloa obtuvo una sentencia de 50 años de prisión contra Luis “N”, declarado culpable del homicidio calificado de un agente investigador y de diversos robos cometidos en Culiacán y Navolato.

El fallo fue emitido por un Juez de Control tras la acusación presentada por la Agencia del Ministerio Público Especializada en Homicidio de la Región Centro, al acreditarse 11 causas penales en su contra.

El homicidio ocurrió el 7 de diciembre de 2022, cuando el sentenciado disparó contra un agente investigador en el bulevar Mario López Valdez, en Culiacán. La víctima fue trasladada a un hospital, donde falleció a consecuencia de las heridas.

Además, se le responsabilizó de nueve robos a comercios y dos más a instituciones bancarias entre abril de 2021 y noviembre de 2022. En todos los casos utilizó un arma de fuego para amenazar al personal y en algunos llegó a agredir físicamente a las víctimas.

Durante el procedimiento abreviado, el Ministerio Público presentó las pruebas que acreditaron su culpabilidad. El juez impuso la pena de 50 años de prisión, multas por más de 104 mil pesos y la reparación del daño por 666 mil pesos.