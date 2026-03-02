Condenan a 53 años de cárcel a feminicida en Mazatlán

Un juez de control dictó una sentencia condenatoria de 53 años y 4 meses de prisión contra Resen “N”, tras hallarlo responsable del feminicidio agravado de una mujer, en hechos ocurridos el 11 de marzo de 2024.

De acuerdo con las indagatorias de la Fiscalía General del Estado, el ahora sentenciado, quien trabajaba como conductor de transporte de pasajeros, ingresó a un domicilio junto con la víctima, a quien conocía previamente.

En el lugar, la agredió físicamente y le causó heridas mortales con un objeto punzocortante.

La resolución se obtuvo mediante un procedimiento abreviado, donde la Agencia del Ministerio Público Especializada en Violencia contra las Mujeres presentó las pruebas que acreditaron la culpabilidad de Resen “N”.

Además de la pena privativa de la libertad, el sentenciado fue condenado al pago de una multa y a la reparación del daño por una cantidad superior a un millón 382 mil pesos.