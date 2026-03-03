Condenan a 8 años de prisión a interno por homicidio en el penal de Ahome

AHOME. _ Un hombre interno en un centro penitenciario de la zona norte de Sinaloa fue sentenciado a ocho años de prisión tras ser declarado culpable del delito de homicidio doloso.

La Fiscalía General del Estado, a través de la Vicefiscalía Regional Zona Norte, obtuvo la condena mediante un procedimiento abreviado en contra de Francisco “N”. De acuerdo con la investigación ministerial, los hechos ocurrieron el pasado 3 de julio de 2025, cuando el ahora sentenciado agredió a otro interno con un objeto contundente.

Las lesiones provocadas durante el ataque causaron posteriormente la muerte de la víctima. Además de la pena privativa de la libertad, el Juez de Control impuso al sentenciado el pago de un millón de pesos por concepto de reparación del daño, cifra que integra la indemnización por muerte y daño moral.

Este fallo judicial establece una sanción directa por los actos de violencia registrados al interior del sistema penitenciario estatal, donde la autoridad judicial determinó la responsabilidad plena del acusado en la agresión que terminó con la vida de una persona.