CULIACÁN._ La Fiscalía General de la República obtuvo una sentencia condenatoria de nueve años, nueve meses y 10 días de prisión en contra de un hombre detenido en la capital sinaloense por posesión de metanfetamina y un arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, informó la dependencia mediante un comunicado de prensa.

De acuerdo con el reporte oficial, el sentenciado fue identificado como Juan “N”, a quien la autoridad judicial también le impuso el pago de una multa equivalente a 178 Unidades de Medida y Actualización.

El fallo lo declaró penalmente responsable de delitos contra la salud en la modalidad de posesión de clorhidrato de metanfetamina con fines de comercio, así como de portación de arma de fuego y posesión de cartuchos de uso exclusivo del Ejército.

La detención ocurrió en abril de 2025, cuando elementos de la Policía Estatal Preventiva atendieron una denuncia anónima al número de emergencias 089 sobre personas armadas que descendían de un vehículo e ingresaban a un edificio de la Colonia Miguel Hidalgo.

Al arribar al sitio, los agentes observaron a varios individuos en el inmueble señalado, quienes huyeron al notar la presencia policial, logrando capturar únicamente a Juan “N”.

Durante la revisión, los policías le aseguraron un arma de fuego con su respectivo cargador, 60 cartuchos, 433 gramos de clorhidrato de metanfetamina, una mochila y una unidad motriz.

Con los elementos de prueba aportados por el Ministerio Público de la Federación durante el proceso penal, el juez dictó la sentencia condenatoria en su contra.