Condenan a hermanos a más de 50 años por asaltos bancarios y homicidio en Culiacán

CULIACÁN. _ La Fiscalía General del Estado de Sinaloa obtuvo sentencias condenatorias de más de 50 años de prisión contra dos hombres, hermanos, responsables de una serie de robos violentos a bancos en Culiacán, uno de los cuales culminó con el asesinato de una persona.
Luigi “N” fue sentenciado a 54 años y 7 meses de cárcel, mientras que su hermano, Michael “N”, recibió una pena de 47 años y 7 meses, tras ser encontrados culpables de homicidio calificado, robo bancario y robo en grado de tentativa.
Los hechos ocurrieron en diciembre de 2021, en al menos cuatro puntos distintos de la ciudad. El primero tuvo lugar el 1 de diciembre en el sector Tres Ríos, donde Luigi y otro sujeto despojaron a una sucursal bancaria de más de 160 mil pesos, amenazando al personal con armas de fuego.
Dos días después, el 3 de diciembre, ambos hermanos asaltaron otra sucursal en Villa Universidad, donde sustrajeron más de 100 mil pesos tras intimidar al personal y forzar el acceso al área de cajas.
El 7 de diciembre intentaron un tercer asalto en la colonia Ignacio Allende, donde sometieron al personal y clientes, aunque no lograron llevarse el dinero debido a la presencia policial. Ese mismo día, en un nuevo intento en Isla Musala, ingresaron armados a una institución bancaria. Al no conseguir que el personal abriera la bóveda, Luigi disparó contra una empleada, causándole la muerte, antes de huir junto a su padre y un tercer implicado. Más tarde fueron detenidos por la Policía Estatal.
Durante el juicio, un juez también impuso una multa de más de 156 mil pesos y ordenó el pago de 745 mil 995 pesos por reparación del daño. Ambas cantidades deberán ser cubiertas por los sentenciados.