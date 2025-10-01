Condenan a hermanos a más de 50 años por asaltos bancarios y homicidio en Culiacán

CULIACÁN. _ La Fiscalía General del Estado de Sinaloa obtuvo sentencias condenatorias de más de 50 años de prisión contra dos hombres, hermanos, responsables de una serie de robos violentos a bancos en Culiacán, uno de los cuales culminó con el asesinato de una persona.

Luigi “N” fue sentenciado a 54 años y 7 meses de cárcel, mientras que su hermano, Michael “N”, recibió una pena de 47 años y 7 meses, tras ser encontrados culpables de homicidio calificado, robo bancario y robo en grado de tentativa.

Los hechos ocurrieron en diciembre de 2021, en al menos cuatro puntos distintos de la ciudad. El primero tuvo lugar el 1 de diciembre en el sector Tres Ríos, donde Luigi y otro sujeto despojaron a una sucursal bancaria de más de 160 mil pesos, amenazando al personal con armas de fuego.