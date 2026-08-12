Condenan a Kevin Alfonso “N” por homicidio doloso en Culiacán

CULIACÁN. _ Kevin Alfonso “N” fue sentenciado a 14 años y 8 meses de prisión al ser declarado responsable del delito de homicidio doloso, tras agredir a su víctima con arma de fuego en junio de 2024 en un domicilio de la colonia Sinaloa, en Culiacán, informó la Fiscalía General del Estado.

La condena fue obtenida por la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, mediante la Agencia del Ministerio Público Especializada en Homicidio Doloso, Región Centro, luego de que el imputado fuera declarado responsable del crimen.

De acuerdo con los datos de prueba presentados por la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, los hechos ocurrieron en junio de 2024 en un domicilio de la colonia Sinaloa, en Culiacán.

En ese lugar, el hoy sentenciado agredió a la víctima con un arma de fuego, provocándole lesiones que posteriormente causaron su fallecimiento, detalló la autoridad ministerial.

Durante la audiencia de procedimiento abreviado, además de la pena privativa de la libertad, se le impuso a Kevin Alfonso “N” el pago de 549 mil 384 pesos por concepto de reparación del daño.