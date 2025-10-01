Condenan a más de 22 años de prisión a hombre por elaborar y distribuir material de abuso infantil en Culiacán

CULIACÁN. _ La Fiscalía General del Estado de Sinaloa, a través de su Agencia Especializada en Violencia Contra las Mujeres, Trata de Personas y Grupos en Situación de Vulnerabilidad, obtuvo una sentencia condenatoria de 22 años y 6 meses de prisión contra Juan Paul “N”, por su responsabilidad en el delito de trata de personas en la modalidad de elaboración y almacenamiento de pornografía infantil, agravado por la condición de vulnerabilidad de la víctima.

De acuerdo con la carpeta de investigación, los hechos ocurrieron el 7 de octubre de 2017 en Culiacán, donde el ahora sentenciado produjo material audiovisual con contenido explícito, utilizando a una menor de edad integrante de su familia. Posteriormente, ese contenido fue almacenado y distribuido por medios electrónicos.

Las autoridades también lograron acreditar que, entre 2017 y 2020, Juan Paul “N” acumuló y compartió miles de archivos con contenido de abuso infantil —fotografías y videos— a través de distintas plataformas digitales.