Condenan a más de 22 años de prisión a hombre por elaborar y distribuir material de abuso infantil en Culiacán

CULIACÁN. _ La Fiscalía General del Estado de Sinaloa, a través de su Agencia Especializada en Violencia Contra las Mujeres, Trata de Personas y Grupos en Situación de Vulnerabilidad, obtuvo una sentencia condenatoria de 22 años y 6 meses de prisión contra Juan Paul “N”, por su responsabilidad en el delito de trata de personas en la modalidad de elaboración y almacenamiento de pornografía infantil, agravado por la condición de vulnerabilidad de la víctima.
De acuerdo con la carpeta de investigación, los hechos ocurrieron el 7 de octubre de 2017 en Culiacán, donde el ahora sentenciado produjo material audiovisual con contenido explícito, utilizando a una menor de edad integrante de su familia. Posteriormente, ese contenido fue almacenado y distribuido por medios electrónicos.
Las autoridades también lograron acreditar que, entre 2017 y 2020, Juan Paul “N” acumuló y compartió miles de archivos con contenido de abuso infantil —fotografías y videos— a través de distintas plataformas digitales.
La sentencia fue dictada en un procedimiento abreviado, donde además de la pena privativa de libertad, la jueza ordenó el pago de una multa por 260 mil 640 pesos y una compensación por daño moral por 173 mil 760 pesos, esta última rechazada por la víctima.