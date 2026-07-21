Condenan a más de 48 años de prisión a responsable de homicidio en Culiacán

CULIACÁN. _ Una pena de 48 años y 3 meses de prisión le fue impuesta a Jesús Antonio “N” tras ser hallado culpable de los delitos de homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa, ambos cometidos con ventaja en el municipio de Culiacán.

La condena fue obtenida por la Fiscalía General del Estado (FGE) mediante la Agencia del Ministerio Público Especializada en Homicidio Doloso de la Región Centro, durante la audiencia de individualización de sanciones y reparación del daño.

Los hechos asentados en la causa penal ocurrieron la noche del 19 de julio de 2021 en las calles del fraccionamiento Prados del Sur. De acuerdo con las investigaciones presentadas por el Ministerio Público, el hoy sentenciado disparó un arma de fuego contra dos personas que se encontraban en el sitio.

El ataque provocó la muerte instantánea de una de las víctimas en el lugar, mientras que la segunda resultó con lesiones graves que pusieron en riesgo su vida. La persona lesionada logró sobrevivir tras recibir atención médica de urgencia.

Además de la pena privativa de la libertad que deberá cumplir en prisión, el Juez de Control determinó que el sentenciado deberá realizar el pago de 677 mil 527 pesos por concepto de reparación del daño en favor de las víctimas afectadas por la agresión.