Condenan a más de 7 años de prisión a Brayan ‘N’ por acopio de armas y posesión de droga

CULIACÁN. _ Luego de una detención realizada durante un operativo conjunto entre autoridades de los tres niveles de gobierno, la Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo una sentencia condenatoria de más de siete años de prisión contra Brayan “N”, al ser encontrado penalmente responsable de los delitos de acopio de armas de fuego, posesión de cartuchos y cargadores de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, así como contra la salud en la modalidad de posesión de marihuana y clorhidrato de cocaína.

La sentencia deriva de una investigación iniciada tras su captura en febrero de 2025, cuando autoridades federales ejecutaron una orden de cateo en un inmueble de la ciudad de Culiacán.

En el operativo participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional (GN), personal de la Coordinación Nacional Antisecuestros, de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) y del Centro Federal Pericial Forense (CFPF).

Durante el cateo, las autoridades aseguraron dos armas de fuego, cartuchos útiles, cargadores, diversas dosis de marihuana y clorhidrato de cocaína, además de un vehículo con un compartimiento oculto acondicionado para almacenar dispositivos ponchallantas. También fueron asegurados equipos tecnológicos, aparatos de comunicación y documentación diversa, los cuales fueron incorporados a la carpeta de investigación.

Con las pruebas presentadas por el Ministerio Público Federal, un juez dictó sentencia condenatoria de más de siete años de prisión en contra del acusado.