Condenan a mujer a más de 6 años de prisión por fraude en perjuicio de su padre en Los Mochis

AHOME. _ Una pena de 6 años, 9 meses y 18 días de cárcel fue dictada en contra de Nanci “N”, luego de ser encontrada culpable del delito de fraude genérico cometido en perjuicio de su padre. La Fiscalía General del Estado de Sinaloa (FGE) obtuvo la sentencia a través de la Agencia del Ministerio Público Especializada en Delitos contra el Patrimonio, Zona Norte.

Los hechos ocurrieron en julio de 2020, cuando la ahora sentenciada orquestó un engaño contra su progenitor, un adulto mayor, al llevarlo a una notaría pública.

Según las indagatorias, Nanci “N” hizo creer a su padre que el trámite era para gestiones relacionadas con el seguro social, con el fin de obtener su firma.

Sin embargo, el documento firmado era una minuta donde el adulto mayor hacía una donación de bienes a favor de su hija.

La acusada omitió leerle el contenido real del documento y no permitió que otros familiares estuvieran presentes durante el proceso.

Además de la pena privativa de libertad, la autoridad judicial determinó que Nanci “N” debe pagar una multa de 29 mil 539 pesos.

El dictamen también obliga a la mujer a restituir a la masa hereditaria los dos inmuebles que fueron objeto del despojo y a cubrir los honorarios legales correspondientes.