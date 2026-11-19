CULIACÁN. _ Ramón “N”, detenido por militares en Navolato durante junio de 2025, fue condenado a nueve años y dos meses de prisión por un Juez Federal en Sinaloa.

El sujeto fue hallado culpable de los delitos de acopio de arma de fuego, y posesión de cartuchos y cargadores de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

Su detención se dio luego de que personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), detectaron un vehículo con personas armadas que trató de darse a la fuga, en las inmediaciones de La Cofradía, en Navolato.

El único arrestado de ese grupo fue Ramón, a quien le confiscaron siete fusiles, mil 712 cartuchos, 54 cargadores y un vehículo.

La Fiscalía General de la República (FGR) lo presentó ante la autoridad judicial, que además de la pena de cárcel, impuso una multa de 100 Unidades de Medida y Actualización (UMAS).